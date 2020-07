02 luglio 2020 a

Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Un operaio di 34 anni, D.E., questa mattina è caduto da un ponteggio in un cantiere di Cislago, in provincia di Varese. Precipitato da un'altezza di 6 metri, l'uomo ha riportato un trauma cranico e portato con un elisoccorso al San Raffaele di Milano in codice giallo. Sul posto, i carabinieri.