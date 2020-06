24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Do un suggerimento al governo: si decida quali tasse abbassare e si proceda senza aprire troppe discussioni esterne. Certamente le tasse vanno abbassate. Prima, cercherei di rinviare le scadenze per il pagamento di quelle dovute. E non al 20 luglio bensì al 30 settembre, come minimo". Lo dice Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Dubbio'.