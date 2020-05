Lodi: sedicente mago truffava anziani, ordinanze custodia cautelare per tre persone

29 maggio 2020 a

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Lodi, su disposizione della Procura di Lodi, sta eseguendo numerose perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un sedicente mago e altre due persone del suo nucleo familiare, indagati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, all'autoriciclaggio e al reimpiego di denaro di provenienza illecita.

Il sedicente mago sfruttando la fragilità di persone anziane, prometteva in cambio di soldi di togliere il malocchio, comunicare con i defunti ed effettuare esorcismi.

L'operazione, in cui sono impegnati oltre 50 finanzieri, ha portato anche al sequestro di beni ed altre utilità per un importo complessivo di 3,6 milioni di euro. L'operazione sarà presentata in una conferenza stampa da remoto, a cui parteciperà l'autorità giudiziaria, alle ore 10.30.