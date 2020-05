Fase 2: Cup-Rpt, delusi da governo, 4 giugno 'Stati generali delle professioni'

29 maggio 2020 a

Roma, 29 mag. (Labitalia) - Appuntamento il prossimo 4 giugno dalle 10.30 alle 12.30 per gli 'Stati Generali delle Professioni italiane', nel corso dei quali i 2,3 milioni di professionisti iscritti agli ordini rivendicheranno il loro ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte ad un governo che, con il Decreto rilancio, ha disatteso, in tutto o in parte, le richieste di una componente essenziale del Paese. E' quanto annuncia una nota congiunta di Cup e Rpt.

La manifestazione di protesta sarà organizzata dal Comitato unitario delle Professioni, presieduto da Marina Calderone, e dalla Rete delle professioni tecniche, guidata da Armando Zambrano, con l'obiettivo di far sentire la voce e il peso degli ordini al decisore politico. All'evento sono stati invitati a intervenire tutti i leader nazionali dei partiti, che stanno facendo pervenire le adesioni. I professionisti iscritti agli ordini professionali italiani parteciperanno online alla manifestazione di protesta e di proposta, condividendo nelle proprie pagine social il link del canale Youtube Professioni italiane, sul quale sarà trasmessa la diretta giovedì 4 giugno, a partire dalle 10.30.

Gli ordini, spiegano Cup e Rpt, "ritengono necessario ribadire, soprattutto in questo momento delicato per il Paese, il senso di responsabilità con cui ogni giorno i professionisti sono al fianco delle imprese per evitare che queste – in assenza di liquidità – si rivolgano alla criminalità organizzata per avere risorse finanziarie. Un lavoro quotidiano e silenzioso, che non di rado subisce attacchi mediatici ingiustificati, frutto della scarsa conoscenza del contributo di legalità che tutte le professioni esprimono nell'esercizio della loro attività e che è necessario riaffermare. Per maggiori informazioni www.professionitaliane.it", conclude la nota.