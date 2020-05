Coronavirus: salasso covid per Comune Brescia, zero entrate e rosso di 31 mln

29 maggio 2020 a

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Per le casse del Comune di Brescia l'ammanco da covid19 è di circa 31 milioni di euro per il 2020 ma per ora gli impegni del Governo non saranno in grado di ripianare il rosso. A metterlo nero su bianco in un comunicato sulla situazione delle risorse dell'ente è l'assessore comunale Fabio Capra: le entrate correnti (tributarie ed extratributarie) sono state "quasi pari a zero in questi primi cinque mesi, perché le scadenze sono state sospese o non sono ancora maturate".

La liquidità del Comune di Brescia è in questo momento assicurata dai dividendi A2A (60,7 milioni di euro) della settimana scorsa, in quanto la disponibilità di cassa esistente a inizio anno (60,9 milioni di euro) si è via via esaurita. "Nonostante le proprie difficoltà per i mancati incassi, il Comune ha tuttavia proseguito regolarmente il pagamento dei propri fornitori e creditori in generale", sottolinea Capra.

E' evidente, però, scrive l'assessore, "che la situazione non possa essere affrontata con le sole risorse comunali. In altri termini, per il mantenimento degli equilibri di bilancio saranno determinanti le risorse assegnate attraverso i provvedimenti attuativi del Decreto Rilancio e di eventuali successive integrazioni". C'è ad esempio il fondo di 200 mln di euro destinato ai Comuni appartenenti alle 5 province lombarde che sono state duramente colpite dalla pandemia: a Brescia dovrebbero arrivare circa 12 mln.