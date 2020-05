Milano: spacciano yaba e marijuana in negozio di alimentari, due arresti

26 maggio 2020 a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due cittadini del Bangladesh di 36 e 40 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In un negozio di alimentari di via Oxilia gli agenti hanno trovato 40 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish e bustine di plastica con 221 pillole di colore rosso, arancione e verde, rivelatesi essere shaboo e soprannominate anche yaba, un'espressione gergale thailandese per indicare le pillole di metanfetamina.

All'interno della cassa, spenta perché il negozio è privo di elettricità per morosità, gli agenti hanno trovato 1.500 euro in contanti. banconote di vario taglio. Il locale è stato sequestrato.