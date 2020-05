Fase 2: Sala, 'governo non dica il giorno prima se si potrà uscire da Lombardia il 3 giugno'

26 maggio 2020 a

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - "Chiedo al governo che non ce lo dicano il giorno prima se non si dovesse potere" uscire dalla Lombardia dopo il 3 giugno, "cosa che io non mi auguro. La seconda è che dicano in base a quali parametri" si prenderà questa decisione. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite del Tg3. "I parametri saranno l'R0, i tamponi fatti e le terapie intensive. Non pretendo di aver ragione, ma sono sempre molto trasparente nei confronti dei miei cittadini, li coinvolgo. Ci spieghino perché sì o perché no", ha aggiunto.