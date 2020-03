"La sospensione di bollette e mutui è ridicola. Vale 2 mesi, non si applica a domiciliazione bancaria". Sembra davvero arrabbiato Guido Guidesi, il deputato di Codogno costretto alla quarantena nella zona rossa del comune del lodigiano da cui è esploso il coronavirus in Italia. Il parlamentare leghista parla per la prima volta in videoconferenza con la stampa estera e oltre a raccontare le difficili situazioni della cittadina che muore anche perché ogni attività economica è paralizzata, esplode quando gli viene chiesto di commentare il primo decreto di aiuti varato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "E' una presa in giro", dice, "altro che sospensione delle rate delle bollette e dei mutui come annunciato. Innanzitutto vale solo per poche settimane, e poi si deve pagare tutto in un solo versamento, che è anche peggio. Ma poi l'assurdo è che la sospensione non scatta per chi aveva la domiciliazione bancaria delle bollette o del mutuo, che quindi deve continuare a pagare tutto regolarmente". Inutile dire che questo caso riguarda la maggioranza dei cittadini nelle zone rosse