La Lazio rifila tre gol alla Spal

La Lazio chiude il ritiro di Auronzo di Cadore con il successo nell'amichevole contro la Spal, un 3-0 rifilato nel primo test con una squadra di pari categoria. I gol arrivano tutti nella ripresa, quando si scatenano gli attaccanti biancocelesti. Il solito Immobile apre le marcature, nonostante la botta al ginocchio rimediata ieri in allenamento. Il bis lo firma Caicedo, che sta convincendo sempre più Inzaghi a trattenerlo come vice Ciro, mentre il tris è del giovane Rossi che si laurea capocannoniere sotto le Tre Cime di Lavaredo con 11 reti in totale. Out gli infortunati Strakosha, Berisha e Marusic che torneranno alla ripresa degli allenamenti. Questa volta a Formello, quando al gruppo si aggregheranno anche i nuovi acquisti Correa e Badelj nonché i nazionali Milinkovic-Savic e Caceres.

«Sono molto soddisfatto del mercato, abbiamo acquistato giocatori importanti, mai come quest'anno c'è stata grande condivisione con la società. Questo è un bilancio provvisorio, perché la permanenza di Milinkovic-Savic per noi sarebbe importantissima. - ha spiegato il tecnico biancoceleste nella conferenza stampa di fine ritiro - Si sentono tante voci sul serbo, per ora non ci poniamo il problema. E' uno che cambia le partite, le altre si sono rinforzate e sarebbe difficile restare alla pari senza di lui. Ho parlato con Sergej e con la società, è sereno, sta bene a Roma e con i compagni, poi il mercato sarà aperto fino alla vigilia del campionato. Tutto può succedere ma speriamo resti con noi».