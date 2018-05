Delusione Champions per la Lazio ma tutti applaudono Inzaghi

La qualificazione in Champions League sfumata nello psicodramma della finale contro l'Inter. La Lazio, a mente fredda, si lecca le ferite ma incassa comunque i complimenti per una stagione straordinaria con alla guida Simone Inzaghi: "Il tecnico biancoceleste ha fatto giocare un calcio bellissimo alla Lazio quest'anno, quando si esce dallo stadio e ci si è divertiti allora significa che è stata una bella partita. E la Lazio in questa stagione ha fatto effettivamente divertire". Così il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini applaude l'allenatore biancoceleste sul palco del Premio Bearzot 2018, vinto dal giallorosso Di Francesco. Anche l'allenatore della Roma si complimenta con il collega: "Per chi avrei votato fossi stato al posto della giuria? Per Inzaghi, al di là dell'aspetto tecnico, credo sia stato anche bravo nella gestione del gruppo. Ha fatto un grandissimo lavoro", ha risposto stamattina al Salone d'Onore del Coni dopo aver ricevuto il premio. "Lo metto insieme a Gasperini che ha fatto un cammino importante con l'Atalanta. Somiglia a noi per filosofia europea e per mentalità".