Lazio, Immobile e Parolo allungano verso l'Inter

Immobile e Parolo allungano verso l'Inter, non vuole mancare nessuno all'appuntamento con la Champions da conquistare. Per l'attaccante è il secondo giorno consecutivo di allenamento, brucia le tappe, ci sono buone possibilità che ce la faccia. Tenterà il tutto per tutto anche il centrocampista, le sensazioni sono meno positive, l'infortunio si è rivelato più serio. Oggi in Paideia nuovi accertamenti per Luis Alberto, rientrato da Siviglia. "Sto molto meglio, vediamo tra venerdì e sabato", lo spagnolo non molla ma le chance che rientri sono vicine allo zero. Dosano le forze ma non sono in dubbio per domenica sera Leiva, Marusic e Lukaku. Inzaghi scioglierà ogni nodo soltanto tra venerdì e sabato, anche quello che riguarda l'impiego di De Vrij: oggi a Formello si è mosso tra i titolari in una linea a tre con Luiz Felipe e Radu. Si aspettano le prime vere prove tattiche per capire le intenzioni del tecnico.