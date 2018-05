Lazio: certezza Radu, speranza Immobile

Brutte notizie per la Lazio, per le ultime due sfide verso la Champions. Lo staff medico biancoceleste ha confermato che per Luis Alberto la stagione è finita: «Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni», ha spiegato il medico sociale Fabio Rodia a Lazio Style Radio. I tempi sono troppo stretti per stringere i denti, quella con l'Atalanta resterà l'ultima immagine della miglior annata della sua carriera. Per la gara contro il Crotone, mister Inzaghi ritroverà soltanto Radu: «Oggi ha svolto nuovi accertamenti e abbiamo dato l'ok per il rientro in gruppo. Il difensore è a disposizione». Puntano l'ultima gara con l'Inter, invece, Parolo e Immobile: «Entrambi sono stati sottoposti a esami strumentali di controllo – continua Rodia – e a inizio settimana svolgeranno i test definitivi. Speriamo di poter arrivare a farli giocare con i nerazzurri».