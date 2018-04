Lazio, Inzaghi aspetta Lukaku per Torino

Il rush finale di campionato verso la Champions League è partito, la Lazio risponde presente. Il tecnico Simone Inzaghi può sorridere, la squadra è completamente a disposizione. Con un'unica, certo pesantissima, assenza: quella di Parolo, ai box per un guaio muscolare all'adduttore.

L'allenatore biancoceleste fa ruotare le sue scelte in vista della sfida a Torino contro i granata nel posticipo di domenica sera, per sostituire il centrocampista. Lukaku è a disposizione e potrebbe risolvere ogni problema: il belga sulla corsia sinistra, Lulic ancora mezzala e Luis Alberto alle spalle di Immobile.

Con Felipe Anderson a partire dalla panchina, a meno che Inzaghi non decida di mandare in campo tutti i suoi giocatori offensivi. Marusic comunque si muoverà a destra, Milinkovic-Savic e Leiva completeranno la mediana, De Vrij guiderà la difesa con Radu e Luiz Felipe ad oggi in vantaggio su Caceres. Domani, prima della partenza per Torino, andrà in scena la rifinitura nel centro sportivo di Formello.