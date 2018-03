Lazio,: Milinkovic fermo. Caceres recupera

Archiviato il successo contro la Dinamo Kiev, la Lazio ha già nel mirino la sfida con il Bologna. Domenica sera all’Olimpico la banda Inzaghi cercherà di confermare la zona Champions League, da valutare però le condizioni di Milinkovic Savic. Il serbo oggi pomeriggio non si è allenato, è rimasto a riposo, è alle prese con un affaticamento muscolare. Recuperati invece Basta e Caceres, non convocati per la trasferta in Ucraina. Il tecnico di Piacenza chiederà uno sforzo ai big, la prossima settimana il campionato si fermerà per la sosta delle nazionali, contro la squadra di Donadoni verrà confermato il classico 3-5-2. In difesa Wallace e Bastos reclamano spazio, ma dovranno fare i conti con De Vrij, Radu e Luiz Felipe. A centrocampo tornerà Marusic dal primo minuto, sicuri del posto anche Leiva, Parolo e Lulic. Da capire quindi lo stato di forma di Milinkovic, qualora non dovesse farcela, Inzaghi potrebbe rilanciare Luis Alberto e Felipe Anderson con Immobile. Domani rifinitura e conferenza stampa del mister biancoceleste.