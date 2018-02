Inzaghi prepara la Lazio titolare

La neve non ferma la Lazio, Simone Inzaghi ha posticipato l’allenamento odierno (previsto per la mattina) al pomeriggio, la squadra si è ritrovata direttamente in palestra. Archiviato il successo con il Sassuolo, rimangono poche ore a disposizione per preparare la semifinale di Coppa Italia con il Milan, il tecnico di Piacenza si affiderà ai titolari. Verrà confermato il modulo, in porta ci sarà Strakosha, in difesa Caceres potrebbe muoversi al fianco di De Vrij e Radu. A centrocampo Marusic (squalificato in Coppa Italia) e Lulic sulle corsie esterne, davanti alla retroguardia toccherà a Parolo, Leiva e Milinkovic Savic. Sulla trequarti invece Luis Alberto si riprenderà una maglia dall’inizio alle spalle di bomber Immobile. Recuperato Di Gennaro, oggi regolarmente a Formello. Da valutare il giovane Jordao, out a causa di una lesione muscolare. Dall’altra parte intanto Gattuso si è lamentato del clima capitolino, i rossoneri infatti - dopo la sfida di ieri sera contro i giallorossi - sono rimasti a Roma per preparare il match con la Lazio: “Siamo un pò arrabbiati - ha commentato l’allenatore al canale ufficiale del club - perché da anni qui non si vedeva la neve, abbiamo lavorato in palestra ma avrei preferito il campo”.