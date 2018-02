Lazio, Anderson o Nani al posto di Milinkovic

La ripresa degli allenamenti è scattata questa mattina alle 11, la Lazio ha già nel mirino la sfida di lunedì sera con il Genoa all’Olimpico. Simone Inzaghi ritroverà dal primo minuto De Vrij, assente ieri a Milano, guiderà il reparto difensivo insieme a Caceres e Radu. A centrocampo potrebbe cambiare qualcosa: tornerà Marusic, verranno confermati Parolo e Leiva, sulla sinistra ci sarà Lukaku, mancheranno gli squalificati Lulic e Milinkovic Savic. Tutto questo perché in attacco il tecnico di Piacenza sta pensando al doppio trequartista alle spalle di Immobile. Di sicuro un posto verrà occupato da Luis Alberto; Felipe Anderson e Nani si giocheranno una maglia in extremis. Infine per la gara con il Grifone la società ha stabilito prezzi popolari per i tifosi biancocelesti: curva e distinti a 10 euro, 25 la Tevere, 40 la Monte Mario. In più gli under 14 potranno entrare al costo di 5 euro in qualsiasi settore dello stadio Olimpico.