Anderson: felice di poter aiutare la Lazio

La rifinitura in vista della trasferta di Bergamo è in programma per domani mattina a Formello, alle 13.30 parlerà Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico dovrà rinunciare a Immobile squalificato, contro l’Atalanta si affiderà a Caicedo unica punta. Si andrà avanti inoltre con il consueto 3-5-2, sulla trequarti ci sarà Luis Alberto, completamente recuperato. In panchina andranno Wallace e Felipe Anderson, soprattutto l’ex Santos verrà sfruttato a gara in corso dopo il gol realizzato al Cittadella: “Sto bene e questa è la cosa più importante - ha raccontato ieri a Lazio Style Channel - non sono ancora al 100%, ma sto giocando e sto recuperando la mia forma. Sono molto contento per il mio gol, ma sono soddisfatto soprattutto per la vittoria della squadra: spero che sia la prima di tante altre reti. Mercoledì a Formello? I tifosi sono il nostro uomo in più, quando si stringono intorno a noi è difficile che si perda. Può capitare, ma è più difficile. Sono felice di esser tornato disposizione dal primo minuto, solo così potevo vedere come mi sentivo. Il campo ha dato una risposta positiva e ora voglio continuare a lavorare per tornare al top". Altro grande rientro, quello di Wallace: "Eravamo entrambi molto concentrati, abbiamo lavorato tanto e stiamo continuando a prestare grande attenzione alla nostra forma fisica. Dopo tanto tempo fuori, devi stare più attento a non sbagliare, con lui ne abbiamo parlato suggerendoci di giocare con serenità senza forzare per tornare subito al livello degli avversari". Infine, sulla prossima avversaria in campionato: "Atalanta? Li conosciamo, guardiamo le partite di tutte le altre squadre. Giocano benissimo, sono tosti, ma andiamo lì per vincere”.