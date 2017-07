Lotito: decide Keita, De Vrij resta alla Lazio

È sbarcato in ritiro, ha incontrato Keita e rilasciato una lunga intervista al termine dell' allenamento pomeridiano. Il presidente Claudio Lotito è tornato a parlare, lo ha fatto ieri con i cronisti presenti ad Auronzo Di Cadore, ha toccato l' argomento mercato tra rinnovi, acquisti e cessioni: «Stiamo lavorando per rinforzare la rosa - ha rivelato il patron bianco celeste - è uscito Biglia ed è entrato Leiva. Cataldi è partito ed è arrivato Di Gennaro. Inoltre è stato acquistato Marusic e prenderemo pure un altro attaccante, è la priorità.

Keita? Sono arrivate delle offerte, anche importanti. Dipenderà dalla volontà del calciatore. Noi non commetteremo più gli errori del passato: se qualcuno vuole andare, vada pure. Non esisteranno altri casi Pandev». Lo strappo con il senegalese è totale, al momento non esistono possibilità di rinnovo. Il futuro dell' attaccante è già deciso, lascerà la Lazio entro il 31 agosto. Il colloquio di giovedì notte all'Hotel Auronzo non ha prodotto nulla di positivo: «Per Keita sono arrivate diverse offerte. Abbiamo lasciato il calciatore libero di scegliere. State tranquilli che la società troverà le soluzioni adeguate. Quella del West Ham ad esempio...

