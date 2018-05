È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da "Vladimiro" in via Veneto a Roma. Un vertice per parlare delle strategie e degli obiettivi di mercato e per programmare la stagione che verrà.

Una chiacchierata lunga più di due ore, prima di salutarsi quasi a mezzanotte. Si ritroveranno insieme sabato al matrimonio di Inzaghi a Montalcino, al quale sono stati invitati anche Lotito e Tare.