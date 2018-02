Protesta in un centro di accoglienza sull'Aurelia, a Roma, dove circa 200 migranti ospiti nella struttura si sono barricati all'interno. Le forze dell'ordine sono intervenute per riportare l'ordine nel centro di largo Perassi dove gli immigrati avrebbero fatto scattare la protesta per le ricariche telefoniche. La rivolta sarebbe partita per il mancato pagamento del cosiddetto "pocket money", una sorta di diaria per rifugiati e richiedenti asilo che i responsabili della cooperativa del centro distribuiscono. La cooperativa ha avviato subito una trattativa con gli ospiti per riportare tranquillità mentre sul posto è giunta la polizia che ha spiegato che "non ci sono stati episodi di violenza".