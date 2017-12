"Spelacchio è morto". L'annuncio del Comune di Roma

Ha fatto tanto discutere per il suo aspetto che lascia molto a desiderare. Adesso il dipartimento Ambiente del Comune di Roma svela che in realtà Spelacchio, come è stato soprannominato l'abete rosso di piazza Venezia, è già morto. "Non ha le radici, dopo le feste lo butteremo", spiegano dal Campidoglio. Ma qualche problema ci deve pur essere stato visto che dalla Val di Fiemme fanno sapere che "quando è partito da qui era in ottima salute. In genere in quelle condizioni, come è sempre successo, un abete rosso resiste tranquillamente un mese, un mese e mezzo. E invece questa volta...".