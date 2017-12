Anffas Ostia e disabili, il progetto con gli studenti del Verne è un successo senza precedenti

"Lavorare con la disabilità è stata un'esperienza incredibile. Ti fa sentire parte di un qualcosa di importante, di avere un posto significativo nel mondo. Essere utile al futuro di bambini e ragazzi con una disabilità ti dà una soddisfazione immensa". Flavia, 18 anni,fra pochi mesi si diplomerà ma ha già le idee chiare. "Vorrei lavorare e dedicarmi alla disabilità nel mio futuro”. Lei è una dei 20 studenti dell’istituto sociosanitario "Verne" di Roma che hanno svolto il progetto alternanza scuola-lavoro all’interno di Anffas Ostia, l’associazione nazionale di familiari di persone con disabilità intellettiva di Ostia. Sì quell’Ostia commissariata per mafia per 2 anni, ancora oggi al centro delle cronache quotidiane ma che ha anche tanto di bello da raccontare.

Altri 40 ragazzi saranno protagonisti di questo "esperimento" nei prossimi mesi, per un totale di 60 nell’arco dell’anno scolastico. Nell'associazione gli studenti dell’istituto Verne si sono occupati di tutto, seguendo i ragazzi nei tanti progetti che Anffas Ostia Onlus ogni giorno mette in campo per l’integrazione delle persone con disabilità intellettiva.

"Si tratta di una splendida iniziativa, soprattutto alla luce delle tante polemiche che ci sono state in Italia sull’alternanza scuola lavoro – spiega il presidente di Anffas Ostia, Ilde Plateroti –. I ragazzi quando terminano la loro esperienza sono dispiaciuti e capita spesso che continuino volontariamente. La partnership con il Verne è giunta ormai al suo terzo anno. In questo periodo i ragazzi coinvolti sono stati circa 120. Di questi 20 hanno svolto dei periodi extra di volontariato. Gli studenti hanno seguito da vicino i nostri professionisti, hanno studiato con loro i vari progetti di inserimento lavorativo o di miglioramento della qualità della vita, toccato con mano i problemi dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico ma anche i protocolli che Anffas Ostia ha via via sperimentato con successo. L’importanza della collaborazione, e su questo bisogna dare atto al Verne per la lungimiranza dei suoi dirigenti e insegnanti, non sta solo nell’accrescimento culturale e sociale degli studenti nel confrontarsi con persone con disabilità intellettiva, ma anche pratica. L’istituto ha percorsi aderenti alle figure che operano all'interno della nostra associazione. Questo permetterà loro di avere un canale preferenziale. L’obiettivo della collaborazione, oltre a quello di poter inserire dal punto di vista lavorativo studenti neodiplomati, è creare nuove figure professionali nel campo sociale e turisti commettendo insieme le competenze di Anffas Ostia e della scuola. Nei prossimi mesi ospiteremo anche i ragazzi di altri due istituti di Roma. Segno che la cosa funziona".