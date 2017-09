Roma, funzionario precipita dal palazzo del Ministero e muore

Un uomo di 58 anni, funzionario del ministero dello Sviluppo economico, è morto dopo essere precipitato dagli uffici del dicastero, da un palazzo in via Lucullo a due passi da via Veneto. L'uomo si sarebbe suicidato. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto.

I fatti sono accaduti intorno alle 9,45 di questa mattina. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio.