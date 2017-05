A Maccarese riapre BauBeach, lo stabilimento per gli amici a quattro zampe

Una buona notizia i cani e i loro padroni: riparte la stagione dello stabilimento balneare dedicato agli amici a quattro zampe. Domani lo stabilimento Baubeach di Maccarese darà il benvenuto all'estate celebrando il "BAULife STYLE" e il riconoscimento ottenuto da una importante società di certificazione italiana come stabilimento d’eccellenza in materia di standard di sicurezza, qualità e rispetto ambientale. La prestigiosa certificazione fa del Baubeach una struttura al passo con la cultura internazionale che dimostra a turisti e residenti la volontà di gestire la propria attività in modo responsabile e sostenibile, nel rispetto di determinati requisiti di qualità del servizio e delle strutture. La mattinata ospiterà una breve conferenza stampa, alle ore 12, in cui verrà consegnata ai rappresentanti della Struttura la Certificazione 13009, in presenza di personalità del Comune di Fiumicino e della Regione. Al termine della cerimonia si darà il via ai festeggiamenti inaugurali con un Vegan party ricco di prelibatezze gastronomiche dalle mani di Chef e Aziende straordinarie. A seguire lo Yoga di Birgit Kunzli, autrice del Libro "Autentica te" e lo slide show fotografico di Claudia Candido della mostra "Uomini e altri animali: verso una coesistenza possibile" e la creatività della pittrice tedesca Karen Thomas, che da anni organizza al Baubeach workshop di Action Painting, in cui si realizzano quadri su pannelli allestiti su pedane tra sabbia e acqua.

In spiaggia gli stand delle aziende partner che distribuiranno gadget ai soci, delle Associazioni che da sempre si affiancano al Baubeach nella lotta al randagismo e per dare casa ai cani reclusi nei canili, e Just Married Wedding Dog, un’originale iniziativa "canecentrica" nata dal desiderio di far partecipare al proprio matrimonio il fedele amico a 4 zampe attraverso un vero e proprio percorso formativo prematrimoniale per cane e sposi.

L’inizio della stagione sarà anche caratterizzato da diverse novità assolute, a iniziare dal Taxi bau, un’auto a disposizione dei Soci della Concessionaria Fiori di Roma, nelle giornate di intenso traffico, per chi ha parcheggiato lontano dalla struttura; il Limbo (il Luogo dove ritrovare la tua libertà), utilizzabile in diverse situazioni, che richiedono un "contenimento" del cane prima di lasciarlo socializzare liberamente; e ancora la BauSPA, dove i cani saranno oggetto di un vero trattamento di relax e bellezza; e infine il Giardino mediterraneo, un’area dove si possono annusare le essenze aromatiche della nostra terra, e la “terrazza sul mare”, con comode sedute nel verde.

Infine, la collaborazione con la Federazione Italiana Sport Cinofili offre attività sportive tra cui Yoga, Pilates, Muai Thai e Pentadog, un percorso riconosciuto come Dipartimento del FISC, in cui si esclude ogni forma di competizione tra i cani, affinando piuttosto la capacità e possibilità di superare degli ostacoli “naturali”, creando squadra con il proprio umano.