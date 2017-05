Ambulante senegalese muore nel blitz antiabusivismo, scoppia la rivolta sul lungotevere

Scatta il blitz antiabusivismo della municipale sul lungotevere de' Cenci e un venditore ambulante senegalese di 53 anni muore d'infarto nella fuga. Si accascia in strada durante l'inseguimento sotto gli occhi di passanti e turisti mentre la polizia locale di Roma Capitale in borghese sequestra borse e portafogli. Così sul lungotevere, nel centro di Roma, esplode il caos: i colleghi dell'ambulante poco dopo il dramma si sono radunati in strada, gettandosi per terra e bloccando il traffico.

Nel frattempo il vicecomandante Antonio Di Maggio è intervenuto negando la relazione tra l'accaduto e il blitz. "Il ritrovamento del giovane è avvenuto in seguito - fa sapere - Ne siamo venuti a conoscenza dopo. Agli atti - spiega Di Maggio - nulla risulta, allo stato, di rapporto diretto tra i controlli e il decesso del senegalese". Poi vicecomandante esprime il cordoglio per il senegalese deceduto: "La morte di una persona ci dà profondissimo dispiacere".