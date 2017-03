Non vuole farsi immortalare dalle telecamere delle tv mentre risponderà alle domande dei giudici e degli avvocati nel processo Mafia Capitale. Massimo Carminati ha revocato il consen­so della ripresa del­la propria immagine in vista dell'esame in aula, che si terrà domani e giovedì in videoconferenza dal carcere di Parma, dove è detenuto in regime di 41 bis. La comunicazione è arr­ivata dal legale di Carminati, Ippolita Naso, in apertura dell'udienza di oggi, e dà ancora più suspense all'appuntamento di domani.

Tre settimane fa ha scatenato polemiche il saluto romano, ripreso dal monitor di sorveglianza del penitenziario di Parma, con il quale Carminati si è congedato alla fine di una delle udienze. La Cor­te, presieduta da Ro­sanna Ianniello, ha disposto l'acquisizi­one del video, che è stato anche inviato alla procura di Roma per verificare eve­ntuali condotte pena­lmente rilevanti da parte dell'imputato.

Il processo è ormai arrivato alle battute finali. Terminato l'esame dell'ex estremista di destra, comincerà la requisitoria dei pm, che si dovrebbe concludere prima della pausa delle vacanze pasquali e verrà accompagnata da una memoria di circa mille pagine. Dopo la parola passerà ai difensori. La sentenza potrebbe arrivare a maggio.