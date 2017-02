Stadio della Roma, la Lombardi spara a zero: no a questo progetto, delibera da annullare

"Sì allo stadio della Roma, ma non con questo progetto". A scriverlo a caratteri cubitali su Facebook è la deputata M5S Roberta Lombardi, considerata acerrima nemica della sindaca Virginia Raggi. Lombardi tocca il tasto del nuovo impianto della Roma a Tor di Valle e in un lungo post mette in discussione l'intero progetto.

"Un milione di metri cubi e uno stadio - scrive - un solo stadio. Grattacieli, business park, l'equivalente di oltre 200 palazzi in una zona disabitata da secoli. Sapete perché? Perché è a fortissimo rischio idrogeologico. Se non è questa una grande colata di cemento, allora cos'è?". Per la deputata grillina "non è un progetto per la realizzazione di uno stadio, questo è un piano di speculazione immobiliare che una società statunitense vuole portare avanti ad ogni costo in deroga al nostro piano regolatore, nell'esclusivo interesse di fare profitto sulle nostre spalle. E noi non possiamo permetterlo".

Ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva detto di "lavorando, alacremente e con grande serietà, attraverso una delicata trattativa" e aveva chiamato in causa il predecessore Ignazio Marino da cui avrebbe ereditato una "eccedenza edificazione del 70 per cento". "La revisione del progetto si basa su tantissimi elementi. È un progetto partito con la consiliatura precedente e quindi stiamo facendo tutto il possibile per armonizzarlo con la nostra visione finche è possibile", assicura, sottolineando la discontinuità con il passato.

Per il deputato M5S e vice presidente della Camera Luigi Di Maio quello sullo stadio di Tor di Valle è un dibattito "surreale" dal momento che "i cittadini, anche quelli romani, non capiscono perché parliamo di queste cose quando le periferie sono messe male. Anche i tifosi della Roma hanno problemi ad arrivare a fine mese", ha detto Di Maio a Radio 1 Rai. "Noi non siamo mai stati favorevoli al progetto iniziale, ma ci sono delle trattative in corso per vedere se si possono mettere insieme i nostri valori e la possibilità di portare a termine il progetto", ha aggiunto.