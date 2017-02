Roma, scoppia anche il caso Berdini: "Raggi impreparata, con lei una banda". Poi smentisce: "Chiacchiere tra amici"

Un altro caso, l'ennesimo, scuote la Giunta Raggi. Dopo la doppia inchiesta che pende sulla sindaca a 5 Stelle per le nomine di Mara e Romeo, spunta anche la grana Paolo Berdini, assessore all'Urbanistica del Campidoglio. Secondo quanto riporta La Stampa il professore, che tra l'altro rappresenta l'ala più critica nei confronti del progetto del nuovo stadio della Roma, avrebbe detto: "Trovo la situazione esplosiva, questa città non tiene". Il riferimento è a Virginia Raggi e al suo operato da sindaco: "E' stato fatto un errore dopo l’altro (...) Su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere, lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se vai, per dirne una, a un tavolo pubblico e dici che sei sindaco di Roma, spiazzi tutti. Lei invece…". Il problema, secondo Berdini, sarebbe anche il "raggio magico": "Se lei si fidasse delle persone giuste… Ma lei si è messa in mezzo a una corte dei miracoli. Anche in quel caso, io glie l’ho detto: sei sindaco, quindi mettiti intorno il meglio del meglio di Roma. E invece s’è messa vicino una banda".

Ai microfoni di Rainews 24 l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini ha provato a smontare il caso negando di aver rilasciato un'intervista al quotidiano torinese e parlando di frasi "rubate" dal giornalista. "Erano chiacchiere tra amici che un giornalista deve aver origliato e forse anche modificato con i mezzi della tecnologia a disposizione - ha detto Berdini - Non ho mai fatto un colloquio con nessuno e smentisco categoricamente di avere pronunciato quelle parole". Quanto alla inadeguatezza della sindaca, Berdini ha spiegato "che la giunta è inadeguata attualmente ad affrontare una serie di problemi enormi, e tra questi inadeguati mi ci metto anche io. L'impreparazione è di tutta la Giunta, scontata davanti al baratro in cui è la città".

Imbarazzo nel Movimento 5 Stelle. "Io non so se veramente Berdini abbia detto questo. Intorno alla Raggi sembra si stia disegnando un film apocalittico", ha detto Danilo Toninelli, deputato M5s, a "Omnibus" su La7. "Di Berdini mi interessano altre parole", come quelle sullo stadio della Roma, "queste non so se siano vere", conclude Toninelli. Il Pd invece affonda il colpo. "Volano stracci, assessore all'Urbanistica fuori dall'uscio?", si chiede Stefano Pedica, mentre i dem Rotta e Morani parlano di "intimidazioni alla stampa" da parte dei grillini.

Intanto è slittato l'interrogatorio, previsto per oggi, di Salvatore Romeo indagato per abuso d'ufficio nella vicenda della sua nomina a capo della segreteria politica del Campidoglio. Il reato ipotizzato è "in concorso" con Virginia Raggi, perché Romeo venne nominato proprio dalla sindaca. Salgono così a due le indagini per abuso d'ufficio a carico di Raggi, già coinvolta nell'inchiesta legata alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, a capo del dipartimento Turismo (nella quale risponde anche dell'accusa di falso in atto pubblico). Romeo sarà ascoltato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e al pm Francesco Dall'Olio nei prossimi giorni.