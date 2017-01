Roma, in corso lo sgombero del centro sociale Alexis Gli occupanti resistono

È scattato questa mattina, intorno alle 7, il blitz delle forze dell'ordine per sgomberare il centro sociale Alexis di via Ostiense dove al civico 122. Sul posto vigili e polizia stanno cercando di liberare l'edificio di proprietà del comune dove, da qualche anno, vivono circa 20 persone.

La Questura, da quanto si apprende, aveva già disposto da mesi lo sgombero. Che è scattato stamattina anche se gli occupanti, in parte barricati all'interno in parte in strada, hanno resistito impedendo che le forse dell'ordine portassero a compimento l'operazione. Sul posto anche l'assessore all'Urbanistica del Campidoglio, Paolo Berdini, che sta tentando una mediazione tra le parti.

Proprio non ce la fanno ad entrare. pic.twitter.com/3DEfbtppp0 — Alexis Roma (@AlexisExAcea) 10 gennaio 2017

Intervistata da RomaToday, Flavia di Acrobax spiega: "Lo scorso 6 dicembre c'è stata una conferenza con Regione Comune e Municipio. Abbiamo presentato un progetto di recupero dello stabile. È piaciuto a tutti. Lo stabile è da ristrutturare sicuramente, ma non ci risulta che sia inagibile. Al momento siamo in trattativa, L'assessore Berdini ha proposto di prendere la custodia giudiziaria dello stabile mentre vengono effettuati i lavori di recupero. Ma devono garantirci un alloggio alternativo. Siamo 15 studenti precari non possiamo restare per strada".