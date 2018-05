Da Mastella a Giggino, Spadafora "usato sicuro"

Dicono che senza il suo assenso, Luigi Di Maio, non farebbe una mossa. E, a spulciare la storia di Vincenzo Spadafora, il capo politico dei Cinquestelle avrebbe più che ragione, consapevole di non possedere la chiave d’accesso alle lobby. Spadafora le ha tutte, o quasi: da quella politica alla finanza, fino al mondo dello spettacolo e a quello ecclesiastico.

Quarantaquattro anni, nato ad Afragola, maturità classica, Spadafora è grande amico del ballerino Roberto Bolle. L’ultimo trionfo del consigliere per i rapporti istituzionali del leader pentastellato è stata la sua elezione a marzo alla Camera dei deputati. Non ha mai nascosto le sue ambizioni politiche, neanche quando era presidente (il più giovane nella storia dell’ente) dell’Unicef Italia e, poi, Garante dell’Infanzia. Dicono che senza il suo assenso, Luigi Di Maio, non farebbe una mossa. E, a spulciare la storia di Vincenzo Spadafora, il capo politico dei Cinquestelle avrebbe più che ragione, consapevole, lui, di non possedere la chiave d’accesso alle lobby. Invece Spadafora le ha tutte, o quasi: da quella politica alla finan- za, fino al mondo dello spetta- colo e a quello ecclesiastico. Chiavi indispensabili per chi intende assumere un ruolo di governo come Di Maio sta per fare. Da qui Spadafora, che grazie al suo passpartù è in grado di tracciare a Di Ma- io una buona road map per la sua veloce ascesa.

