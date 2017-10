Al Bano, Berlusconi e la candidatura a Mosca

Si è esibito a Ravello al ricevimento per lo sposalizio di Marianna Pascale, sorella della fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca, ma ha declinato qualsiasi matrimonio con la politica. «Candidato con Forza Italia? La politica la lascio volentieri a chi la sa fare». Al Bano Carrisi, artista e icona della musica italiana nel mondo, secondo alcune indiscrezioni sa- rebbe perfetto come portabandiera degli azzurri, magari in un collegio estero o tra gli elettori italiani in Russia dove ha una popolarità comparabile con quella delle grandi star del rock internazionale. Dalla musica al Parlamento: Gino Paoli (eletto nel Pci da indipendente), Domenico Modugno (deputato dei Radicali); Iva Zanicchi (europarlamentare FI); Gipo Farassino, chansonnier piemontese deputato a Bruxelles per la Lega. Il rocker Luciano Ligabue è stato consigliere comunale indipendente del Pci a Correggio, mentre Franco Battiato ha ricoperto per un breve periodo l’incarico di assessore nella giunta Crocetta in Sicilia.

Al Bano, come la mettiamo se dovesse avere una chiamata dalla politica?

«Mi dovrei...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI