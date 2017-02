"Orge gay con i soldi di Palazzo Chigi", bufera sull'Unar: si dimette il direttore Spano

Un giro di prostituzione gay finanziato con i fondi pubblici. L'inchiesta delle Iene ha scatenato la bufera sull'Unar, l'Ufficio anti-discriminazioni razziali del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio: nel pomeriggio il sottosegretario Maria Elena Boschi ha convoca immediatamente il direttore, Francesco Spano che, qualche ora dopo l'incontro, ha annunciato le sue dimissioni.

Ad accendere i riflettori sul caso delle orge omosessuali pagate con i soldi di Palazzo Chigi è stata l'ultima puntata della nota trasmissione televisiva. Su segnalazione di un informatore le iene avrebbero scoperto che l'Ufficio del governo, che dovrebbe promuovere la parità tra i sessi e le razze elargendo contributi anche ad associazioni no profit terze, avrebbe finanziato con 55 mila euro un circolo per la prostituzione gay con tanto di dark room. Nel servizio, realizzato da Filippo Roma, i fondi di Palazzo Chigi sarebbero stati usati da un'associazione non per promuovere attività culturali ma per circoli, centri massaggi e saune del mondo della prostituzione omosessuale.

La polemica sul caso è scoppiata immediatamente non solo fra i telespettatori ma anche fra deputati e senatori. Gli eletti del M5s hanno annunciato in commissione Affari sociali un'interrogazione parlamentare: "È necessario un chiarimento del governo, il sottosegretario Maria Elena Boschi deve dare immediate spiegazioni, anche al fine di chiarire se siano state compiute le opportune verifiche". Dal canto suo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, travolta dalle polemiche, ha convocato immediatamente a Palazzo Chigi il direttore dell'Unar Francesco Spano già intervistato nel servizio delle iene dove, davanti alle telecamere, aveva annunciato di non sapere nulla e di voler fare chiarezza sulla questione.

"Chiediamo che l'Unar, il sedicente Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venga chiuso oggi stesso" aveva scritto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un lungo post dove annunciava un'interrogazione urgente al governo per chiedere la chiusura immediata dell'Ufficio e le dimissioni del suo direttore Spano. Poi, in serata, la notizia delle dimissioni del responsabile dell'Unar che, travolto dalla scandalo, qualche ora prima era stato convocato a Palazzo Chigi dal sottosegretario Boschi.