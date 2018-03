Voragine a Monteverde, la strada sprofonda e inghiotte una macchina

Una macchina è stata inghiottita la notte scorsa dal crollo della strada all’altezza del civico 28 della circonvallazione Gianicolense, a Monteverde. All’interno della Dacia Duster, recuperata dall’autogru dei vigili del fuoco non c’era nessuno e si è scongiurato il peggio. Proprio come accaduto sulla Balduina, quando a febbraio una voragine in via Livio Andronico inghiottì le auto in sosta rendendo necessaria l’evacuazione di 22 famiglie.