Ambra Angiolini aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? A giudicare dalla fotografie pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva e Donna sembrerebbe proprio di sì.

L’ex ragazza di “Non è la Rai”, 40 anni, è stata immortalata per le strade di Roma decisamente sorridente e in tenuta casual. La felpa blu metteva in evidenza un pancino sospetto e anche il volto appare più rotondo. Ambra è nota per avere un fisico asciutto e longilineo, mentre nelle immagini della rivista rosa spicca un addome pronunciato. Sempre secondo “Diva e Donna” gli amici più stretti hanno dichiarato a microfoni spenti che i due sono innamoratissimi: “Lui è romantico e pieno di attenzioni. Entrambi hanno già figli grandi e continuano dividendosi tra famiglia e impegni”.

Ambra ha Jolanda e Leonardo nati dal matrimonio con l’ex marito Francesco Renga e, quando non è in tournee teatrale o impegnata in tv, vive a Brescia dove i suoi ragazzi frequentano la scuola. Più movimentato il passato sentimentale dell’allenatore della Juventus, noto per aver lasciato la prima fidanzata sull’altare. Allegri ha due figli avuti da due donne diverse: Valentina 22 anni che studia a Milano e Giorgio 3 anni. Allegri è stato legato per due anni alla modella Gloria Patrizi, lasciata poco dopo l’arrivo alla Juventus. Quando non è a Torino, torna nella natia Livorno.

Ambra e il tecnico bianconero si frequentano da 7 mesi con una certa discrezione. La storia divenne di dominio pubblico dopo la pubblicazione di alcune foto che li ritraeva in vacanza in Maremma. Poi, ospite di Paolo Bonolis a “Chi ha incastrato Peter Pan” l’Angiolini ufficializzò la relazione: “Sì, sono fidanzata”. Se la notizia fosse confermata per entrambi sarebbe il terzo figlio. Dopo Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico (che sono pronti a pronunciare il fatidico sì), saranno la nuova famiglia allargata in casa della “Vecchia Signora”?