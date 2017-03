Ora date lo scudetto 1914-15 alla Lazio

Ora non ci sono più motivi per aspettare. Tavecchio è stato confermato presidente delle Figc fino al 2020, avrà sicuramente tante cose da fare per il bene del calcio italiano ma c'è anche la vicenda legata allo scudetto del 1914-15 da risolvere. La situazione è nota: la finale di quel campionato tra Genoa e Lazio non fu mai disputata, il comitato promotore con l'avvocato Mignogna in testa ha prodotto documenti inediti perché in quell'occasione la Federcalcio ,qualche anno dopo la fine della guerra mondiale, assegnò il tricolore alla squadra rossoblu con un discutibile criterio etico: le finali le vincevano sempre le squadre del nord, quindi titolo al Genoa. Tavecchio, e di questo gli va dato assolutamente atto, ha riaperto il caso, ha nominato una commissione di Saggi che si è espressa senza ombra di dubbio sull'assegnazione ex-aequo a Genoa e Lazio. Manca l'ultimo passaggio, la delibera del consiglio federale: bisogna dare una risposta definitiva al popolo laziale.