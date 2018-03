Isola dei Famosi, Barbato scarica Elena Morali e ci prova con la Cipriani

Di bionda in bionda. All'Isola dei Famosi cambiano gli equilibri e si scambiano pure le "coppie". Simone Barbato adesso guarda con occhietti lussuriosi Francesca Cipriani. Il naufrago, attualmente in nomination, si avvicina alla giunonica ex pupa e le chiede di andare insieme per granchi, l'attività più proficua in Honduras: "Mi fai da assistente? Allora ci vieni" chiede con insistenza il mimo. Lei scherza: "Ma se poi si bucano le protesi?". Barbato la rassicura: "Dai, vieni con me. Mi fa piacere stare un po' insieme". Da giorni le gira intorno come le api col miele e si siede sempre vicino a lei.

Nel frattempo Elena Morali è triste e arrabbiata perché ha saputo da Rosa Perrotta che l'attore non ha mai chiesto di lei. "A Simone interessa molto arrivare in finale, con chi ci arriva per lui è relativo, anzi vuole qualcuno con cui stare tranquillo" dice l'ex tronista sull'isolotto insieme all’ex pupa. Poi in confessionale la Morali ammette di essere offesa dal comportamento dell'attore: “Parlando con Rosa ci sono rimasta un po’ male perché io la settimana scorsa ho detto più volte che mi mancava, da quanto ho capito invece lui questa cosa non l’ha manifestata troppo con gli altri".

Simone Barbato delude anche altri compagni d'avventura e fa piangere Jonathan Kashnanian: “Ti devo dire la verità? Sono deluso da Simone, l’ho trovato cattivo. Per me era un piccolo folleto di campagna, era arrivato che volevano ucciderlo tutti quanti e io l’ho protetto. L’ho nominato ma perché non avevo altri nomi e invece lui ha infierito come se covasse il voto da un mese e volesse tirarlo fuori. Quando Alessia mi ha chiesto se avevo qualcosa da dire ho risposto di no perché era veramente una nomination senza motivazione e non avevo cose sgradevoli da dire”. Bianca Atzei gira il coltello nella piaga: “Dice che non prendi posizione”, “Ma io non devo prendere posizione se non nelle cose importanti per me come mi hanno insegnato i miei genitori. Questo mi fa pensare che io sono un buono e un genuino e Simone in realtà ha giocato più di me. Allora il cog***ne sono io, ma sono questo e continuo per la mia strada. Nessuno tira fuori la m*** da me, io non do soddisfazione”.

La Atzei si rivede molto nella sensibilità dell’ex gieffino e prova a consolarlo: “Tu in quello che fai ci metti il cuore anche inconsciamente”, “Certo, tant’è che appena conosco una persona capisco se fa per me o no. Forse rimarrò solo tutta la vita perché non tutti ragionano con il cuore. Qui che ci manca tutto, dovremmo aiutarci. Io se posso do un sorriso a tutti e invece la gente non lo fa, è competitiva e cattiva. Ma non mi arrendo perché alla fine devono vincere i buoni. L’Isola è mia qua dentro e devo giocarci io”. Poco dopo tornano Alessia Mancini e Amaurys completamente rigenerati dalla Isla Bonita. Jonathan scherza: “Cosa avete fatto?!”, “Niente, lui ha dormito fuori. E’ stato un signore”. Secondo la Atzei si vedrà un’Alessia diversa: “sempre paladina della giustizia ma meno presente nelle polemiche e nelle discussioni”.