Droga all'Isola dei Famosi, Eva Henger torna in Italia: sotto accusa con Monte altri naufraghi

A Domenica Live, ospiti di Barbara D’Urso, c’erano Berto, il fratello di Eva Henger e Mercedesz, la figlia della naufraga che è rientrata in Italia qualche giorno fa. La D’Urso rivela che la Henger è in isolamento e parlerà lunedì sera. Riccardino Schicchi, che sei anni fa fu arrestato per detenzione di marijuana, ha inviato una lettera alla madre Eva Henger. Mercedesz Henger si siede nel salotto “Dash” di Barbarella e ripete: “Mamma non è tipo da mentire e Francesco lo ha anche ammesso, poi ha un po’ ritrattato. Mia madre non è riuscita a dirlo nella prima puntata e sostiene di averlo detto alla produzione e nei confessionali nei giorni precedenti”. Per Vladimir Luxuria: “Rischia la galera perché la competenza è honduregna”. L’ex di Monte, Teresanna sostiene: “Modo e momento sbagliato ma Eva ha ragione, Francesco appare come vittima di un tradimento e invece non è così. La marijuana a casa mia è una droga. Cosa facciamo capire ai ragazzini? Che tutto è permesso?”.

La conduttrice, illuminata a festa, rimanda l’atto d’accusa di Eva e Francesco Monte e si sente l’ex tronista: “Visto che vuoi fare la paladina della vita sana, fai il nome di tutto il gruppetto che fumava”. E’ infatti assodato che Monte non era il solo a trascorrere alcune ore in compagnia di presunti spinelli. Dunque, chi sono gli altri? E perché Eva non ha fatto anche i nomi degli altri concorrenti che, in base alle sue affermazioni, hanno violato il regolamento e dunque meritano la squalifica? Lory Del Santo sottolinea un passaggio: “Ha detto che Monte ha portato la droga. Deve stare attenta perché un conto è fumare, un conto è portare. Deve stare attenta a quello che dice. Quali prove ha che l’ha introdotta lui?”.

La D’Urso ricorda il passato di Riccardino Schicchi, il figlio della Henger, arrestato sei anni fa perché coltivava marijuana a casa del padre: “E’ stato uno scemo, per una droga ha rischiato di rovinarsi la vita” commenta Mercedesz, mentre lo zio Berto: “La madre decise di far accettare al figlio, allora 16enne, i lavori socialmente utili e oggi il reato è estinto Riccardino sta bene e ha quattro cani”. Domenica Live ha l’esclusiva dell’arrivo all’aeroporto di Eva Henger. L’attrice è stata accolta dagli uomini della produzione e dal marito Caroletti, poi è stata portata in un luogo isolato senza tv e tornerà a parlare solo domani sera in studio durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi.

La figlia denuncia: "Vedo mia madre nervosa e tesa. Voglio sapere cosa è successo? Come sta?”. Sta bene, non è ai ceppi. Il blocco finisce con una lettera di Riccardino Schicchi alla madre che però non può ascoltarla perché in isolamento (mah!): “Non vedo l’ora che tutto quello che sta accadendo finisca presto e tu possa tornare a casa. Non posso pensare che tu stia rivivendo una storia molto simile alla mia. Io non so cosa è accaduto in Honduras ma so cosa è accaduto alla nostra vita sei anni fa. E solo oggi ho la forza di ringraziarti perché senza prima la tua punizione e poi il tuo amore oggi non sarei qui a parlartene. Tutta la famiglia ha lottato con noi e per questo oggi siamo una famiglia indistruttibile. La gente parla perché non sa. Io invece di certezze ne ho due: il tuo immenso amore per me e la tua assoluta sincerità. Non conosco la vicenda e sarai tu a raccontarmela. Ci aspetta il nostro bosco con le sue passeggiate. Ti amo infinitamente Riccardino”.