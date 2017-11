L’edizione dei record del Grande Fratello Vip ha già tre finalisti sicuri: Giulia De Lellis, Aida Yespica e Daniele Bossari. Sono in case separate e tra la showgirl e il presentatore il rapporto è decollato.



Serie A e Serie B

Non è chiaro perché Bossari e Yespica, all'insaputa degli altri coinquilini, siano confinati in due metri per due, un bugigattolo meglio noto come garage-Flower SPA. Figli benestanti e figliastri un po’ sfigati. Non hanno partecipato alla festa di compleanno di Lorenzo Flaherty, non hanno preso parte al gioco dello scambio d'identità, non hanno fatto pilates con l'insegnante. Pure la canzone di Natale è diventata un duetto. La coppia, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere, ha guardato i coinquilini attraverso la tv: un esperimento di meta televisione. Il GF non sembra amarli. Così la Yespica: “Oggi non siamo proprio andati in confessionale”, “Eh non ci cagano più” ha risposto Daniele, “Vabbè allora io c***o te e tu c***i me”, “Brava, esatto!”. In occasione della festa di Lorenzo, quasi tutti hanno mandato un saluto a Daniele (che credono fuori dai giochi), nessuno ad Aida. "Non mi hanno salutata" ha detto lei dispiaciuta, "Non ti preoccupare ci sono io" ha risposto sorridente Bossari. Per entrambi è stata una prova di resistenza: la venezuelana riservata ma piena di vita ha vissuto una settimana a stretto contatto con il milanese dolce, timido e gentile (si fa rispettare senza denigrare o alzare la voce). A sorpresa non sono finiti a contare le fughe tra le piastrelle del pavimento: si intendono alla perfezione. Si sono incontrati sul terreno dell'educazione.



Il mistero di Aida

Sarà perché Daniele Bossari ha condotto Mistero che Aida gli ha svelato un segreto: un particolare anatomico di cui in pochi sono a conoscenza. Ha aperto la bocca, lui si è avvicinato, si sono riparati dietro le mani e il pubblico da casa ha temuto il crollo di un mito. Pericolo scampato: lei ha solo mostrato un’anomalia fisica all’interno della bocca ottenendo in cambio la promessa del silenzio. “Ho cercato sui testi per comprendere cosa fosse” ha ammesso la donna e lui: “Mai visto, sei un’aliena”.



La pupa e il secchione

Aida e Daniele chiacchierano fino a notte alta (perfino di astronomia), vanno d’accordo, da galantuomo le ha lasciato l’unico letto e dorme sul divano sotto il neon sempre accesso. Non cade in tentazione e manda un messaggio alla futura moglie Filippa Lagerback: “Cara Filippa, mi rendo conto di trovarmi in questo momento in una situazione assurda però come puoi vedere siamo tranquilli, siamo adulti. Ti amo alla follia, al tuo posto sarei gelosissimo, impazzirei e probabilmente avrei già scavalcato i muri per venire a riprenderti. Nel tuo caso devi stare tranquilla. Sto contando i giorni che mi separano per tornare a casa e fare tanto, tanto l’amore con te”. Dove si comprano gli uomini come Bossari? E’ il pensiero dominante, anche per Aida che nutre stima per il compagno di avventura: “Sei positivo mi trasmetti tranquillità ed energia positiva. Peccato non ci sia stato questo rapporto fin dall’inizio. Mi fai sentire a mio agio, tanto. Hai questa cosa speciale che mi fa aprire e raccontare. Lo sai che mi chiederanno come hai fatto a stare con Dani tutto questo tempo?”. Una frase più delle altre ha rivelato quanto sia sensibile e garbato l’animo della showgirl: “Però prometti che se torniamo di là non ti allontani da me, non mi abbandoni”. I giorni sono scivolati via tra bottiglie di vino, giochi, tinture per capelli (ebbene sì, Bossari l’ha aiutata a coprire la ricrescita sulla nuca) e ondeggianti balli sudamericani che hanno fatto superare al “Boss” il crash test della fedeltà. Senza alcuna malizia, la venezuelana gli ha offerto ospitalità nel suo letto così da riposare meglio, il conduttore ha declinato per ora. Domani dovrebbero rientrare nella Casa padronale.