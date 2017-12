Daniele Bossari conquista il Grande Fratello Vip 2. Vincitore annunciato. Fuori dalla finale prima Raffaello Tonon e poi Aida Yespica. Colpo di scena con il televoto flash tra i due superfavoriti Daniele Bossari e Giulia De Lellis che conquista la medaglia di legno. Bronzo per Ivana Mrazova e argento per Luca Onestini. Eccessi a palate nell’ultima serata in cui la Blasi annuncia la terza edizione: "Ci vediamo il prossimo anno". Già perché il GF Vip 2 ha scritto un capitolo "indimenticabile" della storia della tv trash.



"Mi spiace buon gusto: sei stato eliminato"

Fuoco alle polveri con un inizio al bacio per un’edizione al bacio. Una natalizia Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono i protagonisti di un video di ringraziamento per i sei finalisti. La sigla e il balletto sono la prima iniezione di kitsch e pacchianeria con inevitabile pagamento del pedaggio a Cristiano Malgioglio (vestito di rosso come la Blasi e sventolato per tutta la sera dal Castigatore) e a “Mi sono innamorato di tuo marito”. Insomma si capisce subito che piega prenderà la serata, roba che al confronto la pubblicità di "Acqua e Sapone" con Ron Moss tra le due casalinghe è un film di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.

Si parte a bomba con la Blasi: “Giulia sei contenta di tornare a casa?” e la De Lellis, ricoperta della carta stagnola del Ferrero Rocher, è stupita da tanta considerazione: “Ma che? Dice a me? Io?”.

Il televoto tra Luca Onestini e Raffaello Tonon è ancora in corso quando viene aperto il rubinetto delle lacrime. La prima sorpresa è per "Fuffy": un fazzoletto impregnato del profumo della mamma (una cosa che Tonon fece in prima elementare per sentire meno il distacco dalla battagliera madre, ndr). Segue una lettera asciutta e stringata della mamma neo 70enne. Per Luca Onestini c’è una sedia da dentista dove viene circondato da tante belle donne più le ex concorrenti donna del GFVip. È solo il prologo a un filmato su lui e Ivana, la ragazza che beve colluttorio (bell’accoppiata con un futuro dentista) credendo sia gin tonic. “C’è ammirazione per una ragazza bella fuori e dentro – asserisce Luca - ma non ho dimenticato per un secondo che c’è un ragazzo fuori che l’aspetta. Alessandro è fortunato”. La Blasi stuzzica Ivana (“ti piace un po’?”). E prende un palo: “Mi avete fatto già questa domanda con Ignazio (lo inquadrano e vorrebbe sprofondare, ndr) e ho già detto cosa penso. Con Luca mi diverto, è come un fratello. Il fidanzato? Vediamo quando esco”. Fuori onda Daniele Bossari fa pressione su Luca e poi: “Giulia, te approveresti?”, arriva la benedizione: “Magari! Anche se mi spiace perché so che è un bravo ragazzo. Però se si è comportato male…”.

Ilary Blasi chiude il televoto e Tonon: “Non importa il risultato, gli Oneston vanno avanti”. La presentatrice chiede a Cecilia un parere e quella perde l'ennesima occasione per tacere e fare bella figura: “Per me nessuno dei due, si può dire? Va be’ per i problemi con Luca, dico Raffaello”. Proprio senza rancore, eh. Entrano con la busta i tre figli di Blasi-Totti, lei resta sbigottita, invocano Totti ma l’ex capitano resta (correttamente) dietro le quinte. Il verdetto è: in finale Luca con il 63% delle preferenze e fuori Tonon.

"Partita a scacchi: prima eliminazione"

Si ricomincia con “chi vuoi portare fino in fondo con te?” Giulia sceglie Ivana e Luca Onestini salva Daniele Bossari che non la prende bene intuendo un doppio salto mortale degli autori. Resta fuori Aida Yespica. A lei tocca selezionare una delle due coppie formatasi per mandarla al televoto. Fa il nome di Onestini e Bossari, poi apre una busta che la obbliga a sostituirsi a uno dei due maschi. Decide di salvare Onestini e andare al televoto con Daniele: “Perché Luca ha appena fatto una nomination e penso che sia più forte di Daniele, l’ho fatto per strategia”. La venezuelana l’ha sottovalutato ma non sa che avrebbe perso anche con Onestini. Esce con il 62% dei voti.

"Titanomachia: seconda eliminazione"

A questo punto sono ancora in 4 e vengono mandati in 4 stanze diverse. La Blasi chiama la seconda eliminazione: “chi vuoi eliminare dalla finale?”. Bossari prova a buttare fuori Giulia De Lellis, lei ricambia. Come previsto Ivana sceglie Bossari e Luca Onestini si dimostra il più intelligente: “Posso nominare me stesso? Non voglio fare uno sgambetto a uno dei tre, per loro è diverso rispetto a me, io sono legato a tutti. Daniele e Ivana meritano di vincere, Giulia lo stesso”. Alla fine nomina Giulia che va al televoto con Bossari. Un colpo di scena ben architettato dagli autori (in pratica fanno vincere chi vogliono loro facendo credere che lo decida il pubblico con il televoto). Esce Giulia con il 53% dei voti. Daniele: “Sono allucinato, non ci credo di essere rimasto, devo ringraziare il pubblico in ginocchio” afferma in modo melodrammatico.

"Il triello"

Il vincitore è scelto con un meccanismo che dire bizantino significherebbe dire lineare. Si apre il televoto flash tra Ivana, Bossari e Onestini: “chi volete che vinca?”, poi si aprirà un’altra votazione e infine i voti saranno sommati. Tutto chiaro? Anche no. Esce Ivana. E si riapre il televoto tra Onestini e Bossari. Video sui best moment di entrambi. Ilary chiede ai due in studio: “cosa ti porterai di quest’avventura? “La rinascita” dice Bossari. “L’esperienza” risponde Luca. Quando ormai pensi che il vincitore lo proclamerà la Panicucci, la Blasi bacia Daniele che vince stringendo in mano un pezzo di Confessionale.

"A tutto Tonon: asfaltata way"

Entra in studio Raffaello e omaggia Luca: “Se sono arrivato fin qua lo dobbiamo alla pazienza di Onestini se sono arrivato fin qua. A quasi 40 anni ho scoperto un amico”. Ero preoccupato di due cose: “Cosa avranno detto di me e il pensiero di tornare a casa dove vivo solo. A volte è un mausoleo del silenzio, sarà dura riabituarmi”. Signorini prende il coraggio a quattro mani, lo stesso di Ssesilia per intenderci e dice: “Ti faccio una domanda che vorrebbero farti in tanti, sai che noi siamo OPEN MIND (e allora che bisogna ha di sottolinearlo?): sei innamorato di Luca?”, Tonon risponde con proprietà di linguaggio alla Enzo Biagi: “Sono innamorato della purezza di Luca. Lo stimo per le caratteristiche umane che non significa assolutamente sessuali o estetiche. È una persona di cui sento di non poterne fare a meno. Lui è “batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutto la vita” e due minuto dopo lo trovi con lo sguardo fisso, gli chiedi se stai bene e risponde “sì” ma è “no”. Ecco non è uno di quelli che ti chiama e ti dice come sta lui invece che come stai te. Luca è un puro, ha valori radicati e io di questo sono innamorato”. Demolition Way. Una risposta è giunta anche dai social “indignati”: “Chi transita dalla mia camera da letto sono solo fatti miei”. Citazione Raffaello Tonon.

“Sex bomb”

Mini intervista a Aida Yespica felice del suo Grande Fratello Vip. Lei è orgogliosa di essersi fatta conoscere per quello che è veramente e la Blasi la rimette sull’estetica: docce e uomini della Casa infoiati. Parola a Jere: “Sono sincero, non devo aggiungere niente” e giù fischi. Parola a Ignazio: “Ho apprezzato molto il suo lato mamma” e giù fischi perché ci ha provato anche con lei prima di buttare l’ancora all’ultima spiaggia Cecilia.

"A un passo dal cielo"

La Blasi intervista Giulia De Lellis: “Sono contenta lo stesso, per me è come se avessi vinto il GFVip. L’amore più bello è capitato a me perché ho incontrato una ragazza che mi porterò per un lungo percorso della mia vita. Spero di aver lasciato un segno. Io ho lasciato me stessa, non ho avuto maschere e rifarei tutto come ho fatto. Mi sono mostrata senza trucco e con un brufolo in più”. Signorini concede l’onore delle armi: “Ho imparato a conoscerti meglio, con Ivana hai dato un bell’esempio di amicizia e solidarietà tra donne. Hai tutte le qualità per lavorare in televisione. L’unico appunto che ti faccio è leggi di più e fa attenzione a quello che dici perché hai delle responsabilità”. Infine, bacio travolgente con Andrea Damante.

“Lady Falena”

Cosa ti porterai del GF Vip? “Mi porterò nel cuore tutti i momenti vissuti e tutte le persone che ho conosciuto. Sono scioccata per essere sul podio”. Stop. Questa è la considerazione che ha sempre ricevuto Ivana. Un miracolo del popolo del web che sia arrivata terza.

“Pensierini di Natale”

Filippa Lagerback e Stella, la meravigliosa figlia di Bossari, hanno regalato a Daniele una stella chiamata Futura per tutto quello che sarà. Per Aida c’è una clip con i suoi amici sudamericani e un balletto con canzone in playback di Cristiano Malgioglio alla Carmen Miranda con tanto di frutta in testa. Segue il fidanzato Giuseppe Lama con una tamarrissima giacca da camera di velluto rosso. Un po' sfacciata gli chiede: “Hai fatto il bravo?”. E Geppy: “Io sì e te piuttosto?”. Alfonso Signorini e Malgioglio fanno a gara a chi ruba di più la scena ai finalisti: “Hai dimenticato Jeremias?”. E ancora: “Ho un sms: Geppy bacia meglio di Jeremias”. Il piccolo Rodriguez che ha la rosica peggio di un cucciolo di cane: “Questo non è vero”. E niente, stasera l’eleganza l’abbiamo lasciata chiusa nell’armadio e abbiamo buttato la chiave in pasto ai coccodrilli. Per Giulia De Lellis c’è un RVM della mamma che le fa i complimenti e un saluto della nipotina Matilde di pochi mesi. Nuova sorpresa per Bossari: una clip sulla sua umanissima e toccante rinascita. La rivelazione Ivana si è guadagnata la Gialappa’s Band (i tre sono suoi fan sfegatati) e tre sue amiche modelle: sono la metà di Lady Falena. Il GF poteva spremersi le meningi per una sorpresa migliore. Tocca a Luca Onestini che riceve un messaggio dal fratello Gianmarco e il dolce abbraccio di mamma Carla.

Game Over.