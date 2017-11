Eliminazioni e grandi sorprese nella terz'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 condotto da Ilary Blasi con il supporto di Alfonso Signorini. Guest star Mara Venier. La finale è slittata a martedì 5 dicembre per far posto a Music di Paolo Bonolis.

Zia Mara per Zia Malgy

Il Grande Fratello ha preparato e seminato il terreno, tra poche ore germoglierà rigoglioso. Ieri sera ha mandato un comunicato: “Tutti, tranne la finalista Giulia De Lellis, dovete fare le valigie. Da adesso in poi può succedere di tutto”. Tradotto: nulla sarà come sembra. Di certo, saranno eletti altri due finalisti e sarà eliminato uno fra Raffaello Tonon, Cristiano Malgioglio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Le percentuali provvisorie dicono che se la giocano Cecilia e Malgioglio. Il ciclista però ha detto che se dovesse uscire la sua bella, lui la seguirebbe. Lo ripete da una settimana però poi non dà seguito ai suoi convincimenti. Il popolo del web e il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra vorrebbe fuori la piccola di Casa Rodriguez. Scopriremo se il televoto coincide con le loro aspirazioni. Cristiano Malgioglio è stato il “croupier” di quest’edizione. Ha giocato con tutte le carte e su tutti i tavoli. Pervicace nel mettere su spettacolini e nell’autopromozione. Nominerebbe pure la mamma pur di restare in gioco fino alla fine. Indimenticabile il suo vocabolario: “Magnifico, stupendo, favoloso e maleducato”. Stop. Merita la sorpresa di stasera quando in Casa entrerà Mara Venier, sua grande amica.

Il centimetro

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono assoluti protagonisti trash di questa fortunata edizione. L’argentina è di molto indecisa. I suoi sembrano baci di sabbia: elogia Francesco Monte ma bacia Ignazio, rimprovera Ivana perché ha fatto la doccia a Nacho (per volere del GF, ndr) però sottolinea che non è il suo fidanzato. Al momento è chiaro ai più distratti, che i due condividono il lessico, l’amore per l’ordine negli armadi e gli stessi interessi. Cristiano Malgioglio da bravo ‘one man show’ stuzzica la coppia: “Ignazio hai delle mani da cavallo” e lui baldanzoso: “Mica solo quello…”. Inevitabile scoppia l’ormai noto: “Maledugatooo” del paroliere. Cechu sente il bisogno di confermare: “Sì è molto dotato” rivela a zia Malgy che li osserva come se avesse per le mani una banconota da 30 euro. I “Ceciazio” hanno tentato di “limitare le effusioni amorose” come consigliato dal Confessionale e da Alfonso Signorini. Però più passano i giorni, più scalpitano. E chi siamo noi, se non anziani puritani, per non applaudire il fuoco della passione? “Ieri sera ti sei addormentato con la mano nelle mie mutande” ha detto Cechu. Il diavolo e l’acqua santa.

"E chi se ne frega"

Barbara D’Urso aveva invitato Jeremias Rodriguez a Domenica Live ma l’argentino ha rifiutato l’invito. La conduttrice non si è scomposta: “Abbiamo invitato Jeremias, noi invitiamo tutti. Non è voluto venire ma chi se ne frega! Ci sono cose più importanti nella vita”. E poi ha mandato in onda il video dell’armadio con l’audio dello scandalo, quello che secondo Belen sarebbe stato montato ad arte dai Soliti Ignoti. Scacco matto.