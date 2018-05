Ancora insulti al Grande Fratello, Matteo Gentili mostra un'altra faccia

Ancora insulti al Grande Fratello 2018. Floriana Secondi, ex vincitrice dello storico reality, ha rivelato che martedì sera durante la diretta del GF15, Matteo Gentili avrebbe fatto apprezzamenti molto dispregiativi nei suoi confronti.

In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi rivela: “Matteo che per voi è tanto serio e gentile, martedì sera mi ha offeso. Su Canale 5 c’era la pubblicità, gli spettatori si sono spostati su Mediset Extra e si è sentito che ha fatto apprezzamenti molto volgari su di me, cose del tipo ‘quanto è brutta, non me la porterei mai a letto, nemmeno se mi pagassero. Ha usato termini molto dispregiativi non solo verso di me ma anche verso Elena Morali. E’ un bambino, ma come si permette?”. Federica Panicucci vorrebbe approfondire: “Sì ma cosa ti ha detto esattamente?”, “Su Instagram mi hanno riferito di volgarità pesanti, che non ero bella e non mi avrebbe mai sc***o. Anche su Elena ha detto che non è il suo tipo. Un attacco senza motivo”. Mariana e Angelo provano a difendere Matteo e l’attrice Emanuela Tittocchia dice una grande verità: “Voi li vivete dentro la casa, noi invece da fuori li vediamo anche quando voi non siete con loro”. La Panicucci promette di trovare la clip e mandarla in onda domani mattina.