Grande Fratello, Lucia Bramieri perde la testa e sbrocca ai coinquilini

Lucia Bramieri sbrocca contro i coinquilini: “Siete sporchi”. E contro Mariana Falace: “Pensa solo a farsi le docce”. La campana si mette a spazzare, ma viene “salvata” dal Grande Fratello.

Bagno “come alla stazione Termini” secondo Danilo Aquino. Poi cucina, camera e salotto disordinati, cibo acido dentro il forno, 10 bicchieri nel lavabo e la Bramieri perde la testa: “Basta, questa casa è un letamaio. Ma siete abituati così anche a casa vostra? Avete preso tutti un brutto andazzo, ho tollerato e soprasseduto per 10-15 giorni, ma un altro mese così non lo faccio vi avverto. Adesso vado dal Grande Fratello e gli dico di prendere provvedimenti seri (per l’aggressione ad Aida no, ma per il sudicio in casa sì, nda). C’è chi mangia lo yogurt e lascia il vasetto lì, chi mangia un cracker e lo lasca lì, basta! Io così non ci vivo più. Mi sono rotta le p***e. Accompagniamo il vasetto alla spazzatura e l’esempio dello yogurt vale per tutto. Io mi rifiuto di vivere qui in questa maniera altri 30-40 giorni e che c**o. mettetemi in nomination che tanto non me ne frega niente. Non voglio fare nomi però al prossimo giro li faccio. Raccogliete le vostre cose, i vostri asciugamani, siete tutti uomini e donne adulte, non c’era scritto che uno doveva pulire per tutti e che c**o altrimenti dovevate chiedere l’accompagnamento, dovevate venire accompagnati con chi vi veniva dietro dietro e puliva. Gli uomini che pi***no fuori dal buco, avete un pisellino così e non centrate il buco e dai!”.

Poi la Bramieri attacca Mariana: “Qui c’è chi si sveste, si trucca, si mette le ciglia finte, si fa le passeggiate e le docce, nient’altro. Non funziona così o almeno io non lo avevo capito. Si trucca, lascia la matita lì e dice che non è stata lei. Alessia non è la bella lavanderia del GF che deve togliere i vestiti di tutti dal salotto, ma c’è qualcuno che sa esattamente cosa fa. Io non voglio fare la maestrina di scuola, siamo tutti adulti però al prossimo giro faccio nomi e cognomi. Vado dal Grande Fratello e gli chiedo provvedimenti”.

Subito dopo, come in un miracolo di Natale si sono messi tutti a pulire. Mariana ha trovato un vestito nel doppiofondo della valigia e se l'è infilato, ha spazzato peggio di una bimba di 3 anni che gioca a imitare la mamma e 2 minuti dopo il GF l’ha chiamata in confessionale “esonerandola” dalle fatiche casalinghe. Una volta uscita non ha ripreso la scopa in mano, ma si è seduta a sorseggiare un tè.