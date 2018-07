Porta Giulia De Lellis alla Maturità. La tesina di una studentessa divide il web

Dalla casa del "Grande Fratello Vip" possono uscire anche miti. Altro che semplici "Vip". Parliamo di personaggi che, grazie ai social e alla tv, per alcuni studenti diventano talmente importanti da mandare in pensione Manzoni, Leopardi, Carducci e chi più ne ha più ne metta.

Così, accade che in un liceo, alla Maturità, venga scelta addirittura Giulia De Lellis come oggetto della tesina finale. “Giulia De Lellis e l’importanza della moda nel ventunesimo secolo”, è il titolo dato al lavoro di una studentessa coraggiosa di nome Ilenia, che ha pubblicato su Instagram (taggando il suo idolo) la copertina della tesina.

La studentessa ha ricevuto una marea di commenti: 400 messaggi circa in poco meno di mezz'ora ed ha rivelato di aver la casella piena per le richieste di amicizia sui social. Ilenia dovrà sostenere a breve l’esame orale e pare che non abbia affatto paura dei giudizi legati alla scelta di una tesina super moderna e in controtendenza. Lei ha voluto puntare su una vera e propria inversione di rotta, raccontando un’influencer da 3 milioni di follower che al Gf Vip non ha dato prova di grande cultura. E, ultimamente, sempre su Instagram, è scivolata su un errore quando ha scritto in una “Storia” per tre volte consecutive “qual è” con l’apostrofo.