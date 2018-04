Dopo lo sfogo di Al Bano sulla Lecciso, Romina pubblica l'appello per amore

Questa mattina, Eleonora Daniele, la conduttrice di "Storie Italiane", è tornata sulla rivelazione di Al Bano: “Io e Loredana ci siamo lasciati. Non sono un soprammobile!” e ha chiesto un parere a Milly Carlucci "colpevole" di averli riuniti a “Ballando con le Stelle": "C’era una grande emozione in sala. Il pubblico voleva il bacio”. Il cantante di Cellino San Marco ha poi rivelato: "Ho il cuore affaticato". E Romina Power su Instagram ha chiesto il silenzio.

La Daniele fa riascoltare alcuni passaggi topici dell’intervento di Al Bano Carrisi, ieri, a “Storie Italiane”: “Ci sono verità che è bene che rimangano nella tomba e poi ci sono le realtà. La signora Loredana, perché la reputo tale, a dicembre ha fatto una scelta e se n’è andata. Esattamente come fece quando ero all’Isola nel 2007. Leggo “lo lascio”, ma che sono? Un soprammobile? Un tavolo? Una bottiglia? Eh no. Una sì, due no. Una volta ho porto la guancia, la seconda non ce la faccio. La storia tra me e Loredana non è andata come io speravo che andasse. Nel 2007 abbiamo stabilito tutto. Ora i figli sono indipendenti o quasi e va bene così. Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così, il tempo sarà un grande mediatore ma v’è bisogno di tempo. Se la situazione è recuperabile? La risposta è amara e te la lascio immaginare”.

La Daniele ha in collegamento telefonico Mily Carlucci che con la reunion a “Ballando con le Stelle” (sabato sera, ballerino per una notte sarà Gabriel Garko, nda) ha indirettamente portato alla luce la separazione: “Il momento del ballo è stato emozionante e l’ondata di emozione che ha scatenato in sala è stata speciale. Sono cose incontrollabili. La loro presenza è magica, sono una bomba di amore e infatti hanno fatto il picco d’ascolti. L’idea è nata dal fatto che li stiamo corteggiando da anni e dai e ridai alla fine è successo. Mai dire mai. Non ero sicura che avrebbero detto di sì ma poi hanno accettato. Sono due immensi professionisti, talentuosi e seri, hanno raccolto successi ovunque nel mondo. Sono arrivati, hanno provato e dopo il ballo c’è stato l’urlo della gente "bacio, bacio". Il pubblico in sala era impazzito e questo è arrivato anche a casa”.

La Daniele le chiede quale idea si sia fatta dell’intreccio amoroso: "È un argomento troppo delicato. Ci sono rapporti che durano tutta la vita, che creano legami indissolubili, Romina e Al Bano hanno avuto picchi di gioia e picchi di dolore che li ha uniti per sempre".



Al programma “Un giorno da pecora”, l’ugola di Cellino ha rivelato: “Sono una persona onesta, ho le scatole piene di queste storie. Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere”. Poco tempo dopo, Romina Power sul suo profilo Instagram ha scritto: “Questi programmi di gossip stanno giocando con il fuoco facendo arrabbiare Al Bano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute li riterrò responsabili. Per favore smettetela di "speculare" su di noi”. Il post è stato poi cancellato e sostituito da uno più morbido: “Per favore diamo una tregua ad Al Bano… parlo ai cuori dei giornalisti, come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo dei personaggi da “spennare”. Velo chiedo col cuore in mano”. Parole durissime che fanno seguito a quanto fatto intendere dalla Lecciso: “In un momento così delicato gli dico aiutiamoci”.