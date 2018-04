Al Bano: io e la Lecciso ci siamo lasciati ma non è colpa di Romina

È finita tra Al Bano e Loredana Lecciso: “Ci siamo lasciati, non voglio sentirla nemmeno al telefono - ha tuonato il cantante - Romina non c’entra niente”. Il fuori programma choc è andato in onda a “Storie Italiane”, la trasmissione di Eleonora Daniele in onda su RaiUno. Un vero e proprio putiferio.



La brava Eleonora Daniele commentava con gli ospiti l’esibizione di Romina Power e Al Bano a “Ballando con le Stelle” con relative dichiarazioni d’amore e occhietti a cuoricino. Il direttore del settimanale “Nuovo”, Riccardo Signoretti, già ospite di Barbara D’Urso, ha sottolineato che il rapporto tra i due era “ambiguo” scatenando l’ira del cantante di Cellino San Marco.

Al Bano ha chiamato in diretta e lo sfogo è stato durissimo: “Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata. Romina non ha responsabilità alcuna nella fine della mia relazione con Loredana Lecciso. Adesso basta. Loredana ha un carattere difficile, con le sue scelte non ha mai reso facile la vita di coppi. Se n’è andata di casa a dicembre come fece quando ero all’Isola dei Famosi”. La Lecciso non è rimasta a guardare e a sua volta ha chiamato in diretta: “Buongiorno, intervengo solo per salvaguardare il bene dei miei figli, voglio bene ad Al Bano e dico aiutiamoci”. Ma c’è stato il colpo di scena del colpo di scena. Il cantante non ha accettato il confronto telefonico e ha chiuso il telefono. Quando la Lecciso ha salutato, Al Bano ha richiamato sul cellulare di un’interdetta Eleonora Daniele che lo ha messo in viva voce: “Quando sento ambiguità e disonestà mi dispiace perché non sono e non sarò mai disonesto. Ci tengo alla mia onestà e la difenderò in tutti i modi anche con una telefonata che mai avrei voluto fare. Loredana sa bene quello che ha fatto, io so bene quello che lei ha fatto e quello che io ho fatto. Ormai io e lei ci siamo lasciati. Non voglio neanche sentirla al telefono in questo periodo. Il tempo sarà galantuomo, vedremo ma adesso basta. E non per Romina, per un fatto mio. Soprattutto voglio vederci chiaro per il mio futuro. Io ho 75 anni e il resto della mia vita voglio viverlo tranquillamente”.

I segnali erano chiari: Loredana Lecciso a "Domenica Live" aveva dichiarato di "voler bene ad Al Bano, ma di stare insieme per i figli e di non vivere a Cellino". Poche settimane dopo, il cantante a "The Voice of Italy" dove è giudice, ha detto a J-Ax: "Il mio prototipo di donna? Hai presente Romina? Ecco lei". Sabato a "Ballando con le Stelle, la Power aveva rivelato: "Sono stata ripescata" e lui le aveva dedicato: "Nostalgia Canaglia".