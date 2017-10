Fedez-Ferragni-D'Urso, scontro sui social per il cane

Fedez contro Barbara D'Urso per difendere Chiara Ferragni. La conduttrice di "Pomeriggio Cinque" manda in onda un servizio dedicato al cane della fashion blogger, accusata nei giorni scorsi di aver permesso al suo amato carlino di fare i bisogni nel giardino interno del condominio. Lei, che proprio per questo motivo nei giorni scorsi ha ricevuto un tapiro da parte dell'inviato Staffelli di Striscia la Notizia ha sempre negato tutto. La risposta del fidanzato alla D'Urso non si è fatta attendere: "Lo so che le priorità del tuo tipo di informazione sono queste - ha dichiarato il rapper in video pubblicato su Instagram Stories - Però informati perché i bisogni dei cani si raccolgono, le tue ca..te no".