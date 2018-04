Sì alla cittadinanza italiana per il piccolo Alfie

I ministri degli Esteri e dell'Interno, Angelino Alfano e Marco Minniti, hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie Evans. In tale modo il governo italiano auspica che l'essere cittadino italiano permetta, al bambino, l'immediato trasferimento in Italia. Lo rende noto la Farnesina.

Dopo il respingimento dell'ultimo ricorso dei genitori del piccolo - colpito da una patologia neurologica sconosciuta e tenuto in vita dalle macchine - alla Corte Europea dei Diritti Umani. I sanitari dell'ospedale di Liverpool avrebbero dovuto dare inizio alle 12 ora inglese, le 13 in Italia, alla procedura di distacco dalle macchine ma l'iter è stato sospeso.

"È uno di quei giorni in cui ti ricordi che la politica può farti fare grandi cose - ha scritto su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aveva lanciato al governo l'appello per concedere la cittadinanza italiana al piccolo - Da mamma, da italiana e da presidente di partito ringrazio di cuore il presidente del Consiglio Gentiloni e i ministri Alfano e Minniti per aver accolto il mio appello e aver deciso di concedere la cittadinanza italiana ad Alfie Evans: questo permetterà di aprire uno spiraglio per consentire al piccolo di venire in Italia ed essere accolto in una delle nostre strutture ospedaliere. Ai genitori Thomas e Kate il nostro abbraccio con l'augurio di poterli vedere presto nella nostra Nazione".