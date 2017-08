Brexit, niente visti per i viaggiatori Ue in Gran Bretagna

Dopo la Brexit i cittadini Ue potranno continuare a viaggiare nel Regno Unito e a vivere nel Paese senza necessità di visti, ma per lavorare nel Paese saranno necessari dei permessi. Sono questi i piani del ministero dell'Interno britannico, rivelati dai media locali. Alcuni dettagli del nuovo sistema di immigrazione al vaglio dell'esecutivo, infatti, sono filtrati dopo che ieri il governo della premier Theresa May ha diffuso un documento ufficiale sulla posizione negoziale di Londra a proposito delle frontiere con l'Irlanda. Secondo le anticipazioni del Times, la libera circolazione resterà in vigore per i cittadini Ue che desiderino visitare o risiedere nel Regno Unito, ma sarà avviato un sistema di permessi che limiterà il numero di cittadini che si recano nel Paese per lavorare.