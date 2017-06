Scoppia la bomboletta della panna montana, muore modella-blogger Rebecca Burger

Tragico incidente domestico in Francia. Una famosa modella-blogger francese, Rebecca Burger, è morta in seguito allo scoppio di una bomboletta spray. La donna, 33 anni, è stata investita violentemente al petto dallo scoppio di una bomboletta spray. L'intervento dei medici non è riuscito a salvarle la vita. E' morta, infatti, per arresto cardiaco. Il compagno di Rebecca ha pubblicato sul suo profilo l'immagine della bomboletta che non ha funzionato come avrebbe dovuto.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. Un post condiviso da Rebecca Burger (@rebeccablikes) in data: 20 Giu 2017 alle ore 12:08 PDT

I profili social della Burger era molto seguiti dai suoi fan. Lì dispensava consigli di fitness, argomento di cui era molto esperta.