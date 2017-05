Russiagate, Trump difende Kushner: sta facento un ottimo lavoro

Dopo l'attacco su Twitter contro i media, che producono "fake news", come ad esempio quella dei presunti legami del genero Jared Kushner con Mosca, il presidente americano Donald Trump è tornato sulla questione con un comunicato, pubblicato sul New York Times. «Jared sta facendo un ottimo lavoro per il Paese - ha dichiarato Trump - Ho piena fiducia in lui. È rispettato praticamente da tutti e sta lavorando a programmi che faranno risparmiare al nostro paese miliardi di dollari. Inoltre, cosa forse ancora più importante, è un'ottima persona».

La Casa Bianca sta affrontando molte domande sui potenziali legami tra la Russia e la campagna presidenziale di Trump, che sono anche oggetto di indagini penali e congressuali. I funzionari di Trump si stanno preparando ad istituire una "war room" per affrontare il problema.